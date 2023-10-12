Польща евакуювала з Ізраїлю понад 700 своїх громадян

Польща вивезла з Ізраїлю спецрейсами понад 700 своїх громадян, які висловили бажання залишити країну.

Як повідомляє PAP, пише "Європейська правда", про це оголосив заступник глави МЗС Аркадіуш Мулярчик.

За його словами, з суботи 7 жовтня про бажання вилетіти з Ізраїлю повідомили близько тисячі громадян Польщі.

"Близько 750 осіб вже евакуйовані з Ізраїлю… Ще приблизно 250 очікують на евакуацію", – повідомив Мулярчик.

Поляків забирають військово-транспортними літаками з Ізраїлю на Крит, звідки вони згодом вирушать до Польщі.

За його словами, певна кількість громадян Польщі є і в секторі Гази, який зараз у повній блокаді.

"Ми координуємо приземлення і зльоти з Ізраїлю, тому що зберігається загроза ракетних ударів… Ми також тримаємо зв’язок з Палестиною, а також із сусідніми державами – Єгиптом і Йорданією. Ми координуємо зусилля на всіх напрямках для того, щоб евакуювати всіх наших громадян", – додав він.

Нагадаємо, прем'єр Польщі у черговому аргументі проти міграційного пакту ЄС заявив, що внаслідок ескалації між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС у секторі Гази до Європи можуть потрапити "ісламські бойовики".

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