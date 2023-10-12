Польша эвакуировала из Израиля более 700 своих граждан

Польша вывезла из Израиля спецрейсами более 700 своих граждан, которые выразили желание покинуть страну.

Как сообщает PAP, об этом объявил заместитель главы МИД Аркадиуш Мулярчик, пишет "Европейская правда".

По его словам, с субботы 7 октября о желании вылететь из Израиля сообщили около тысячи граждан Польши.

"Около 750 человек уже эвакуированы из Израиля... Еще примерно 250 ожидают эвакуации", – сообщил Мулярчик.

Поляков забирают военно-транспортными самолетами из Израиля на Крит, откуда они впоследствии отправятся в Польшу.

По его словам, определенное количество граждан Польши есть и в секторе Газы, который сейчас в полной блокаде.

"Мы координируем приземления и взлеты из Израиля, потому что сохраняется угроза ракетных ударов... Мы также держим связь с Палестиной, а также с соседними государствами – Египтом и Иорданией. Мы координируем усилия на всех направлениях для того, чтобы эвакуировать всех наших граждан", – добавил он.

Напомним, премьер Польши в очередном аргументе против миграционного пакта ЕС заявил, что в результате эскалации между Израилем и группировкой ХАМАС в секторе Газа в Европу могут попасть "исламские боевики".

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