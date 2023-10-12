Прем’єр Польщі: Через ескалацію в Газі до Європи мігрують "ісламські бойовики"

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у четвер заявив, що серед мігрантів, які прямують до Європи внаслідок агресії ХАМАС проти Ізраїлю, будуть "ісламські бойовики".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.

За словами польського прем'єра, війна на Близькому Сході тягне за собою величезну небезпеку для всіх поляків, оскільки "Польщі загрожує масова хвиля міграції".

"Міграційний пакт сьогодні, це ми вже знаємо без жодних сумнівів після моїх останніх зустрічей в Європейській раді, передбачає нелегальну імміграцію й розподіл нелегальних іммігрантів між усіма країнами-членами ЄС", – заявив він.

Моравецький додав, що з-поміж мігрантів "будуть сотні тисяч молодих людей, серед яких будуть як ісламські бойовики, так і терористи".

"Цього не можна уникнути", – резюмував він.

Польща разом з Угорщиною виступили проти угоди Європейського Союзу щодо системи квот між країнами-членами для переселення нелегальних мігрантів, які все частіше прибувають до Європи.

Питання міграції, як відомо, буде одним із винесених на референдумі, який відбудеться 15 жовтня – паралельно з парламентськими виборами, де партія влади "Право і справедливість", відома антиімміграційною риторикою, може втратити владу.

Читайте також: Мігранти "обирають" уряд Польщі: як нова криза біженців може визначити переможця виборів.