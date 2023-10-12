Естонські школи отримали масову розсилку російською про "замінування"

У ніч на 12 жовтня десятки естонських навчальних закладів отримали лист російською мовою про нібито закладену вибухівку, внаслідок чого нормальний робочий день зірвався.

Про це повідомляє Postimees, пише "Європейська правда".

Багато шкіл, дитсадків та інших закладів в ніч на четвер отримали листа про те, що у будівлі буцімто закладена вибухівка.

Як розповідає директор гімназії у передмісті Тарту, лист російською мовою надійшов близько 2 години ночі на електронну скриньку. Листа побачили вже після початку робочого дня, тож учнів довелося евакуювати і відправляти додому.

Ще дві школи у Тарту отримали листа приблизно в той самий час – невдовзі до або після 02:00. Невідомий погрожував підривом закладеної вибухівки о 10:40.

"Якщо подивитися, кому розіслали такі листи – це практично усі естонські школи та дитсадки, і багато держустанов", – розповів директор однієї зі шкіл у Тарту Юрі Сасі.

Деякі школи евакуювали учнів приблизно на годину і потім відновили навчальний процес, деякі – відправили додому.

У поліції згодом заявили, що це масова спам-розсилка і справжньої загрози не було.

"Кілька днів тому така ж хвиля "замінувань" була у Латвії. За останніми оцінками поліції, це масштабна хвиля спаму з метою зірвати роботу закладів. Поліція спілкується з тими, кому надійшов лист, та намагається встановити, хто розсилав погрозу", – прокоментував представник поліції Хейго Рейнек.

Нагадаємо, у Сербії була хвиля фальшивих "замінувань" шкіл після двох масових розстрілів на початку травня у Белграді.

Перед тим у березні численні повідомлення про замінування надходили різним закладам у Болгарії.