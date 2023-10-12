Эстонские школы получили массовую рассылку на русском о "минировании"

В ночь на 12 октября десятки эстонских учебных заведений получили письмо на русском языке о якобы заложенной взрывчатке, в результате чего нормальный рабочий день сорвался.

Об этом сообщает Postimees, пишет "Европейская правда".

Многие школы, детсады и другие заведения в ночь на четверг получили письмо о том, что в здании якобы заложена взрывчатка.

Как рассказывает директор гимназии в пригороде Тарту, письмо на русском языке поступило около 2 часов ночи на электронную почту гимназии. Письмо увидели уже после начала рабочего дня, поэтому учеников пришлось эвакуировать и отправлять домой.

Еще две школы в Тарту получили письмо примерно в то же время – незадолго до или после 02:00. Неизвестный угрожал подрывом заложенной взрывчатки в 10:40.

"Если посмотреть, кому разослали такие письма – это практически все эстонские школы и детсады, и многие госучреждения", – рассказал директор одной из школ в Тарту Юри Саси.

Некоторые школы эвакуировали учеников примерно на час и затем возобновили учебный процесс, некоторые – отправили домой.

В полиции впоследствии заявили, что это массовая спам-рассылка и настоящей угрозы не было.

"Несколько дней назад такая же волна "заминирований" была в Латвии. По последним оценкам полиции, это масштабная волна спама с целью сорвать работу заведений. Полиция общается с теми, кому поступило письмо, и пытается установить, кто рассылал угрозу", – прокомментировал представитель полиции Хейго Рейнек.

Напомним, в Сербии была волна фальшивых "заминирований" школ после двух массовых расстрелов в начале мая в Белграде.