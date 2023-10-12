В Італії оштрафували журналіста, який назвав прем’єрку Італії "виродком" через міграційну політику

Суд Рима в четвер визнав італійського письменника й журналіста Роберто Савьяно винним у наклепі на прем’єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні через критику міграційної політики й зобов’язав сплатити штраф у розмірі 1000 євро.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Guardian.

Справа бере початок з виступу Савьяно на телебаченні в грудні 2020 року. Письменник розкритикував Мелоні та нині віцепрем’єра в її уряді, лідера ультраправої партії "Ліга" Маттео Сальвіні за жорстокість щодо благодійних організацій, які рятують людей у Середземному морі.

"Усе це лайно (яке Мелоні й Сальвіні кажуть про благодійні організації. – Ред.): (що це) морські таксі, круїзи (для мігрантів). Все, що я можу сказати: виродки, як ви могли? Мелоні, Сальвіні – виродки", – сказав тоді Савьяно.

Мелоні назвала журналіста "серійним ненависником", додавши, що їй "остогидло спостерігати за цією огидною спекуляцією", й подала до суду через наклеп, вимагаючи стягнути із Савьяно 10 тисяч євро.

Хоча суд і став на бік прем’єрки Італії, штраф призначений як частина умовного покарання, тому Савьяно не повинен буде його сплачувати. Тим не менш, його захист планує подавати апеляцію.

Це не єдина справа про наклеп, порушена проти журналіста: уже згаданий Сальвіні вимагає покарати Савьяно за допис у соцмережах, де його назвали "міністром злочинного світу".

Наклеп в Італії карається тюремним ув'язненням на термін від шести місяців до трьох років, хоча в суді такі справи найчастіше закінчуються штрафами. Вищий суд Італії раніше закликав законодавців переписати законодавство, стверджуючи, що тюремне ув'язнення в таких випадках є неконституційним.

У серпні цього року прем’єр-міністерка Італії подала до суду на соліста британського рок-гурту Placebo Брайана Молко, який зі сцени назвав її "расисткою" і "фашисткою".