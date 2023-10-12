В Италии оштрафовали журналиста, назвавшего премьера Италии "уродом" из-за миграционной политики

Суд Рима в четверг признал итальянского писателя и журналиста Роберто Савьяно виновным в клевете на премьер-министра Италии Джорджию Мелони из-за критики миграционной политики и обязал уплатить штраф в размере 1000 евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Guardian.

Дело берет начало с выступления Савьяно на телевидении в декабре 2020 года. Писатель раскритиковал Мелони и ныне вице-премьера в ее правительстве, лидера ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини за жестокость в отношении благотворительных организаций, которые спасают людей в Средиземном море.

"Все это дерьмо (которое Мелони и Сальвини говорят о благотворительных организациях. – Ред.): (что это) морские такси, круизы (для мигрантов). Все, что я могу сказать: уроды, как вы могли? Мелони, Сальвини – уроды", – сказал тогда Савьяно.

Мелони назвала журналиста "серийным ненавистником", добавив, что ей "осточертело наблюдать за этой отвратительной спекуляцией", и подала в суд из-за клеветы, требуя взыскать с Савьяно 10 тысяч евро.

Хотя суд и принял сторону премьера Италии, штраф назначен как часть условного наказания, поэтому Савьяно не должен будет его платить. Тем не менее, его защита планирует подавать апелляцию.

Это не единственное дело о клевете, возбужденное против журналиста: уже упомянутый Сальвини требует наказать Савьяно за сообщение в соцсетях, где его назвали "министром преступного мира".

Клевета в Италии карается тюремным заключением на срок от шести месяцев до трех лет, хотя в суде такие дела чаще всего заканчиваются штрафами. Высший суд Италии ранее призвал законодателей переписать законодательство, утверждая, что тюремное заключение в таких случаях является неконституционным.

В августе этого года премьер-министр Италии подала в суд на солиста британской рок-группы Placebo Брайана Молко, который со сцены назвал ее "расисткой" и "фашисткой".