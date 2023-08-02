Прем’єрка Італії подала до суду на соліста відомого британського рок-гурту

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні подала в суд на соліста британського рок-гурту Placebo Брайана Молко за образи і наклеп.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Видання нагадує, що минулого місяця під час концерту в рамках фестивалю Sonic Park у Турині Молко зі сцени назвав Мелоні "расисткою" і "фашисткою".

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом неповаги до представника влади.

Кілька днів тому адвокати італійської прем’єрки подали позов до суду за наклеп.

Нагадаємо, минулого місяця окружний суд Мангеттена відхилив клопотання експрезидента США Дональда Трампа про повторний розгляд позову письменниці Джин Керролл, якій присудили п’ять мільйонів доларів компенсації за сексуальні домагання.