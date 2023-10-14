Лувр закрився для відвідувачів через терористичну загрозу

Музей Лувр, один з найвідоміших у Франції та світі, несподівано закрив двері для відвідувачів через терористичну загрозу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вдень 14 жовтня Лувр опублікував на своїх сторінках оголошення, що музей призупиняє роботу цієї суботи "з міркувань безпеки", пообіцявши відвідувачам компенсацію за придбані квитки.

Chers visiteurs,



Pour des raisons de sécurité, le musée du #Louvre ferme ses portes ce jour, samedi 14 octobre.

Les personnes ayant réservé pour une visite dans la journée seront remboursées.



Nous vous remercions de votre compréhension. pic.twitter.com/2cEllnWCIa — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 14, 2023

У коментарі AFP речниця музею пояснила, що Лувр отримав письмове повідомлення, де йшлося про "ризики" для музею і відвідувачів.

"З огляду на контест поточної ситуації і запровадження в країні рівня високої терористичної загрози, ми вирішили евакуювати відвідувачів і на день закрити двері, а тим часом провести необхідні перевірки", – повідомила речниця.

Нагадаємо, вранці 13 жовтня у містечку на півночі Франції 20-річний хлопець родом з Чечні скоїв ісламістський напад у ліцеї та вбив одного вчителя. Після того в іншому місці затримали ще одну підозрілу людину.

Після екстреної наради уряд вирішив запровадити в країні найвищий рівень терористичної загрози. До заходів безпеки залучили 7 тисяч військових.