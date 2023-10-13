Теракт у Франції: Вихідець з Чечні зарізав вчителя під вигук "Аллаху акбар" 

У Франції чеченець з ножем убив вчителя та поранив ще двох людей у результаті нападу в школі міста Аррас, національна антитерористична прокуратура почала розслідування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив телеканал BFM-TV.

Напад стався 13 жовтня близько 11 години ранку в середній школі Гамбетта в Аррасі.

Ймовірний виконавець злочину – 20-річний чеченець, уродженець Росії, повідомляє телеканал. Під час свого злочину він щонайменше один раз вигукнув "Аллаху ахбар".

За інформацією BFM-TV, підозрюваний був колишнім учнем цієї школи. Його затримала поліція. Відомо, що нападник перебував на обліку нацбезпеки, повідомляє поліція. За даними Le Figaro, його звуть Мохамед Могоучков.

Крім того, молодшого брата нападника затримали біля іншої школи.

У результаті нападу був убитий вчитель літератури, вчитель спорту також отримав ножове поранення. Охоронцю надали допомогу. Серед школярів постраждалих немає.

Пізніше в п'ятницю школу відвідає президент Франції Емманюель Макрон.

Національна асамблея Франції призупинила засідання на знак солідарності з постраждалими.

Національна антитерористична прокуратура відкрила розслідування за пунктами "вбивства у зв’язку з терористичною організацією", "замаху на вбивство у зв’язку з терористичною організацією" та "об'єднання злочинців-терористів з метою підготовки злочинів проти народу".

У 2020 році у Франції сталося інше резонансне вбивство учителя. 16 жовтня того року молодий чоловік, також чеченець, обезголовив 47-річного Самюеля Паті, викладача історії в місцевому коледжі, який показував студентам карикатури на пророка Мухаммеда.

Після цього тисячі людей вийшли на демонстрації.