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Лувр закрылся для посетителей из-за террористической угрозы

Суббота, 14 октября 2023, 16:53

Музей Лувр, один из самых известных во Франции и мире, неожиданно закрыл двери для посетителей из-за террористической угрозы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Днем 14 октября Лувр опубликовал на своих страницах объявление, что музей приостанавливает работу в эту субботу "из соображений безопасности", пообещав посетителям компенсацию за приобретенные билеты.

В комментарии AFP пресс-секретарь музея рассказала, что Лувр получил письменное уведомление, где говорилось о "рисках" для музея и посетителей.

"Учитывая контест текущей ситуации и введение в стране уровня высокой террористической угрозы, мы решили эвакуировать посетителей и на день закрыть двери, а тем временем провести необходимые проверки", – сообщила пресс-секретарь.

Напомним, утром 13 октября в городке на севере Франции 20-летний парень родом из Чечни совершил исламистское нападение в лицее и убил одного учителя. После того в другом месте задержали еще одного подозрительного человека.

После экстренного совещания правительство решило ввести в стране наивысший уровень террористической угрозы. К мерам безопасности привлекли 7 тысяч военных.

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Франция терроризм