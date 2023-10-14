Лувр закрылся для посетителей из-за террористической угрозы

Музей Лувр, один из самых известных во Франции и мире, неожиданно закрыл двери для посетителей из-за террористической угрозы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Днем 14 октября Лувр опубликовал на своих страницах объявление, что музей приостанавливает работу в эту субботу "из соображений безопасности", пообещав посетителям компенсацию за приобретенные билеты.

Chers visiteurs,



Pour des raisons de sécurité, le musée du #Louvre ferme ses portes ce jour, samedi 14 octobre.

Les personnes ayant réservé pour une visite dans la journée seront remboursées.



Nous vous remercions de votre compréhension. pic.twitter.com/2cEllnWCIa — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 14, 2023

В комментарии AFP пресс-секретарь музея рассказала, что Лувр получил письменное уведомление, где говорилось о "рисках" для музея и посетителей.

"Учитывая контест текущей ситуации и введение в стране уровня высокой террористической угрозы, мы решили эвакуировать посетителей и на день закрыть двери, а тем временем провести необходимые проверки", – сообщила пресс-секретарь.

Напомним, утром 13 октября в городке на севере Франции 20-летний парень родом из Чечни совершил исламистское нападение в лицее и убил одного учителя. После того в другом месте задержали еще одного подозрительного человека.

После экстренного совещания правительство решило ввести в стране наивысший уровень террористической угрозы. К мерам безопасности привлекли 7 тысяч военных.