Розвідка Британії: ПВК "Редут" замінила "вагнерівців" і допомагає РФ уникнути мобілізації

Розвідка Великої Британії розповіла про діяльність приватної військової компанії "Редут", яка фактично замінила групу Вагнера на фронті в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міністерства оборони за 16 жовтня.

У відомстві зазначили, що ПВК "Редут" набирає найманців під виглядом "добровольців", у тому числі колишніх "вагнерівців".

Групу контролює і фінансує Головне управління Генштабу Збройних сил РФ (раніше ГРУ).

З початку вторгнення "Редут" брав участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях. Угруповання може налічувати понад 7 тисяч осіб, зазначили у розвідці.

Наразі "Редут" є однією з низки ПВК та підрозділів Добровольчого корпусу, які Міністерство оборони Росії використовує для посилення російських регулярних військ.

У розвідці припускають, що вербування найманців до так званих "добровольчих" підрозділів допомагає Росії уникнути оголошення мобілізації, яка вважається непопулярним кроком.

У попередньому огляді британська розвідка повідомляла, що ЗСУ здатні бити по новій залізничній гілці до Маріуполя, яку зараз будує РФ на окупованих українських територіях.