Розвідка Британії: ЗСУ здатні бити по новій залізничній гілці до Маріуполя, що будує РФ

Логістика залізницею залишається життєво важливим компонентом підтримки війни в Україні, яку веде Росія, для переміщення боєприпасів, бронетехніки, пального та особового складу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про війну за 15 жовтня.

Залізнична мережа в окупованій Україні залишається значною мірою життєздатною, але вразливою до спорадичних перешкод з боку української артилерії, ракетних обстрілів з повітря та диверсій, зазначає розвідка.

"Росія продовжує підтримувати та вдосконалювати свої залізничні шляхи сполучення в Україні та будує нову залізничну лінію до Маріуполя, яка скоротить час у дорозі для постачання на Запорізький фронт", – йдеться в огляді.

Аналітики зауважують, що РФ використовує цивільні підрядників та обладнання для завершення цього проєкту, ймовірно, розраховуючи на те, що це ускладнить прицільне ураження з боку ЗСУ й збереже залізничні можливості військових для виконання нагальних завдань в інших місцях.

"Нова лінія потрапляє в умовний радіус дії українських високоточних ударних систем великої дальності", – резюмується в огляді.

Напередодні розвідка Британії повідомила, що Чорноморський флот Росії після останніх ударів перемістив значну частину своїх спроможностей далі на схід, а перехопити ініціативу у західній частині Чорного моря потенційно може, але навряд чи зробить це.

Раніше розвідка Естонії підтвердила те, що Росія продовжує будувати залізничну гілку між Маріуполем і містом Кальміуське для перекидання і забезпечення військ на північному узбережжі Азовського моря, а також для постачання Криму.