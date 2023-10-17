Туск поставив історичний рекорд на виборах до парламенту Польщі

Колишній прем’єр-міністр Польщі, голова ключового опозиційного блоку "Громадянська коаліція" Дональд Туск встановив рекорд за кількістю отриманих голосів на останніх парламентських виборах у країні, що відбулись 15 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Оскільки у Польщі діє виборча система з відкритими списками, виборці голосують за конкретного кандидата від свого округу, а не політичну силу загалом. За результатами підрахунку 100% голосів Туска обрали понад 538 тисяч виборців у Варшаві.

Це, як зазначає Onet, – найвищий результат підтримки одного кандидата на парламентських виборах у Польщі. Що цікаво, Туск побив власний же рекорд від 2007 року, коли його підтримали 534 тисячі польських виборців.

На попередніх парламентських виборах у Польщі у 2019 році найвищого результату досягла Малгожата Кідава-Блонська – теж представниця "Громадянської платформи": вона здобула підтримку понад 416 тисяч жителів Варшави.

Тоді на другому місці опинився лідер "Права і справедливості" Ярослав Качинський з результатом у майже 249 тисяч голосів. На цих же виборах Качинський балотувався в окрузі Кельце й отримав підтримку понад 177 тисяч виборців.

Як повідомлялось, національна виборча комісія Польщі опрацювала результати голосування на парламентських виборах 15 жовтня з усіх виборчих округів. За цими результатами, до парламенту проходять п’ять політсил: керівна партія "Право і справедливість" з результатом 35,38%, ключовий опозиційний блок "Громадянська коаліція" з 30,70%, "Третій шлях" з 14,40%, "Лівиця" з 8,61% та крайня права "Конфедерація" з 7,16%.

З такими результатами виборів, попри формальну перемогу партії "Право і справедливість", яка керувала країною останні вісім років, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" отримують шанс сформувати уряд.

Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Польща голосує за зміну влади: що це означає і як зміняться відносини з Україною.