Ключові польські політики відреагували на екзит-поли, що допускають зміну влади

Лідер керівної партії Польщі Ярослав Качинський назвав прогнозовані результати виборів "перемогою", хоч і допустивши, що подальше перебування "ПіС" у владі під питанням, тоді як опозиція каже про свою фактичну перемогу.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Після оголошення результатів екзит-полів, які прогнозують зміну влади, лідер керівної партії "Право і Справедливість" Ярослав Качиньський та прем’єр Матеуш Моравецький назвали результат ПіС перемогою.

Моравецький відреагував словами "Ми перемогли", дописавши слова подяки виборцям і "Нехай живе Польща".

Качинський заявив, що прогнозовані екзит-полом результати з 36,8% у ПіС свідчать про "четверту перемогу в історії партії, вже третю поспіль", але й визнав, що поки невідомо, чи вийде у ПіС знову сформувати уряд, попри формально перше місце.

"Ми ще не знаємо цього, але маємо сподіватися, і також маємо знати, що незалежно від того, чи ми у владі чи опозиції – ми будемо втілювати цей план різними способами і не дозволимо зрадити Польщу", – сказав Ярослав Качиньський.

Лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск назвав прогнозовані результати "перемогою Польщі і демократії".

Він зазначив, що хоча сподівання були вищими, але він надзвичайно задоволений 2-м місцем політичного блоку з 31,6%.

"Польща перемогла. Демократія перемогла. Ми усунули їх від влади", – заявив Туск.

Лідер Польської народної партії Владислав Косіняк-Камиш назвав день виборів "днем великих змін" у Польщі та констатував, що цей шанс на зміни забезпечив блок "Третій шлях".

У "Лівиці" зі свого боку привітали шанси на повернення до влади.

Зазначимо, поки що це прогнозовані результати виборів, хоча екзит-поли у Польщі вважаються точними. Блок "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" ще під час кампанії розглядали один одного як союзників для формування коаліції, що зможе змінити владу ПіС у Польщі. Опитування прогнозує їй близько 250 мандатів у Сеймі (для більшості достатньо мати 231 голос).

На 6 годину ранку Національна виборча комісія порахувала голоси з трохи більше як 5% виборчих округів.

Детально про передвиборчі розклади ми писали у статті "Польща обирає курс на 4 роки"

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