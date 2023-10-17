Туск поставил исторический рекорд на выборах в парламент Польши

Бывший премьер-министр Польши, председатель ключевого оппозиционного блока "Гражданская коалиция" Дональд Туск установил рекорд по количеству полученных голосов на последних парламентских выборах в стране, которые состоялись 15 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Поскольку в Польше действует избирательная система с открытыми списками, избиратели голосуют за конкретного кандидата от своего округа, а не политическую силу в целом. По результатам подсчета 100% голосов Туска выбрали более 538 тысяч избирателей в Варшаве.

Это, как отмечает Onet, самый высокий результат поддержки одного кандидата на парламентских выборах в Польше. Что интересно, Туск побил собственный же рекорд с 2007 года, когда его поддержали 534 тысячи польских избирателей.

На предыдущих парламентских выборах в Польше в 2019 году самого высокого результата достигла Малгожата Кидава-Блоньская – тоже представительница "Гражданской платформы": она получила поддержку более 416 тысяч жителей Варшавы.

Тогда на втором месте оказался лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский с результатом в почти 249 тысяч голосов. На этих же выборах Качиньский баллотировался в округе Кельце и получил поддержку более 177 тысяч избирателей.

Как сообщалось, Национальная избирательная комиссия Польши обработала результаты голосования на парламентских выборах 15 октября со всех избирательных округов.

По этим результатам, в парламент проходят пять политсил и блоков: правящая партия "Право и справедливость" с результатом 35,38%, ключевой оппозиционный блок "Гражданская коалиция" с 30,70%, "Третий путь" с 14,40%, "Левица" с 8,61% и крайне правая "Конфедерация" с 7,16%.

С такими результатами выборов, несмотря на формальную победу партии "Право и справедливость", которая руководила страной последние восемь лет, "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" получают шанс сформировать правительство.

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Польша голосует за смену власти: что это значит и как изменятся отношения с Украиной.