Туск закликав президента Польщі до "енергійних дій", щоб швидше сформувати уряд

Колишній прем’єр-міністр Польщі, голова ключового опозиційного блоку "Громадянська коаліція" Дональд Туск звернувся до президента Анджея Дуди із закликом ухвалити "енергійні та швидкі рішення", щоб швидко сформувати новий уряд.

Свою заяву він зробив після завершення підрахунку голосів на парламентських виборах, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

"Я звертаюся до президента з палким закликом. Люди чекають на перші рішення, які послідують за цими виборами. Я б дуже просив пана президента прийняти швидкі, енергійні рішення", – сказав Туск.

За його словами, польські опозиційні сили "готові взяти на себе відповідальність за управління країною в будь-який момент".

"Але саме президент несе конституційну відповідальність за цей процес передачі влади", – додав Туск.

Він подякував своїм виборцям за їхні голоси, а також усім полякам за високу явку.

Туск також звернувся до мешканців Варшави, де він поставив історичний рекорд на виборах до парламенту: "Я відчуваю особисте задоволення".

Раніше національна виборча комісія Польщі опрацювала результати голосування на парламентських виборах 15 жовтня з усіх виборчих округів. За цими результатами, до парламенту проходять п’ять політсил: керівна партія "Право і справедливість" з результатом 35,38%, ключовий опозиційний блок "Громадянська коаліція" з 30,70%, "Третій шлях" з 14,40%, "Лівиця" з 8,61% та крайня права "Конфедерація" з 7,16%.

З такими результатами виборів, попри формальну перемогу партії "Право і справедливість", яка керувала країною останні вісім років, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" отримують шанс сформувати уряд.

Згідно з процедурою, президент Польщі тепер повинен надати мандат на формування нового уряду. Він може спершу попросити про це партію "Право і справедливість" як переможницю голосування, яка, втім, не зможе заручитись підтримкою у Сеймі, оскільки більшість у новому скликанні матиме нинішня опозиція.

Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Польща голосує за зміну влади: що це означає і як зміняться відносини з Україною.