Туск призывал президента Польши к "энергичным действиям", чтобы быстрее сформировать правительство

Бывший премьер-министр Польши, председатель ключевого оппозиционного блока "Гражданская коалиция" Дональд Туск обратился к президенту Анджею Дуде с призывом принять "энергичные и быстрые решения", чтобы быстро сформировать новое правительство.

Свое заявление он сделал после завершения подсчета голосов на парламентских выборах, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Я обращаюсь к президенту с горячим призывом. Люди ждут первые решения, которые последуют за этими выборами. Я бы очень просил господина президента принять быстрые, энергичные решения", – сказал Туск.

По его словам, польские оппозиционные силы "готовы взять на себя ответственность за управление страной в любой момент".

"Но именно президент несет конституционную ответственность за этот процесс передачи власти", – добавил Туск.

Он поблагодарил своих избирателей за их голоса, а также всех поляков за высокую явку.

Туск также обратился к жителям Варшавы, где он поставил исторический рекорд на выборах в парламент: "Я испытываю личное удовлетворение".

Ранее национальная избирательная комиссия Польши обработала результаты голосования на парламентских выборах 15 октября по всем избирательным округам. По этим результатам, в парламент проходят пять политсил: правящая партия "Право и справедливость" с результатом 35,38%, ключевой оппозиционный блок "Гражданская коалиция" с 30,70%, "Третий путь" с 14,40%, "Левица" с 8,61% и крайне правая "Конфедерация" с 7,16%.

С такими результатами выборов, несмотря на формальную победу партии "Право и справедливость", которая руководила страной последние восемь лет, "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" получают шанс сформировать правительство.

Согласно процедуре президент Польши теперь должен предоставить мандат на формирование нового правительства. Он может сначала попросить об этом партию "Право и справедливость" как победительницу голосования, которая, однако, не сможет заручиться поддержкой в Сейме, поскольку большинство в новом созыве будет иметь нынешняя оппозиция.

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Польша голосует за смену власти: что это значит и как изменятся отношения с Украиной.