У Хорватії футбольним фанам дали тюремні строки за пісні про усташів

Муніципальний суд хорватського міста Осієк у вівторок засудив вісьмох футбольних фанатів до місяця й двох місяців тюремного ув'язнення за прославляння усташів – пронацистського режиму часів Другої світової війни.

Про це речник суду сказав агенції AFP, повідомляє "Європейська правда".

Правоохоронці минулими вихідними арештували дванадцятьох людей за підозрою в тому, що вони співали пісні про режим усташів під час поразки збірної Хорватії у матчі проти Туреччини під час відбіркового турніру до Євро-2024.

Хорватський прем'єр-міністр Андрій Пленкович засудив інцидент, заявивши, що це зробили "люди, які бажають зла збірній Хорватії".

Після допиту в суді Осієка одного уболівальника засудили до двох місяців ув'язнення, а сімох інших – до 30-денного тюремного строку. Їм також заборонили протягом року відвідувати матчі національної збірної як у Хорватії, так і за кордоном.

Суд над ще одним уболівальником триває, уточнили AFP у суді. Вироки також можуть бути оскаржені.

Керівні футбольні органи й раніше штрафували Хорватію за поведінку вболівальників та використання ними символіки усташів і нацистських вітань.

Приміром, УЄФА наклала на Хорватську федерацію футболу 10 тисяч євро штрафу після того, як уболівальники вивісили прапор усташів під час відбіркового матчу чемпіонату Європи проти Латвії у вересні.

Минулого місяця хорватська поліція затримала дев'ятьох футбольних уболівальників, яких розшукують за європейським ордером на арешт через причетність до насильства зі смертельними наслідками у Греції.