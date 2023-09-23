У Хорватії затримали 9 футбольних фанатів через убивство вболівальника в Греції

Хорватська поліція затримала дев'ятьох футбольних уболівальників, яких розшукують за європейським ордером на арешт через їх причетність до насильства зі смертельними наслідками минулого місяця в Греції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР з посиланням на хорватське державне телебачення.

Греція видала ордери на арешт 10 уболівальників загребського футбольного клубу "Динамо", але один із них наразі залишається на свободі.

Міністерство юстиції Хорватії заявило, що хорватська поліція проінформувала його про ордери.

Уболівальників, членів так званої фанатської групи Bad Blue Boys, підозрюють в участі в серпневих заворушеннях в Афінах, у результаті яких загинула людина.

Десятки інших хорватських футбольних уболівальників уже були затримані в Греції за насильство, під час якого 29-річному грецькому уболівальнику афінського кулубу "АЕК" завдали смертельних ножових поранень біля стадіону в Афінах.

Це призвело до скасування відбіркового матчу Ліги чемпіонів проти загребського "Динамо".

Любительське відео нападу демонструвало, як десятки молодих людей з битами та залізними прутами біжать повз стадіон, коли вибухають фаєри та запальні бомби. Десятеро людей отримали поранення.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про посилення контролю над футбольними фан-клубами після резонансного вбивства.