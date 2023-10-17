В Хорватии футбольным фанам дали тюремные сроки за песни об усташах

Муниципальный суд хорватского города Осиек во вторник приговорил восьмерых футбольных фанатов к месяцу и двум месяцам тюремного заключения за прославление усташей – пронацистского режима времен Второй мировой войны.

Об этом представитель суда сказал агентству AFP, сообщает "Европейская правда".

Правоохранители в минувшие выходные арестовали двенадцать человек по подозрению в том, что они пели песни о режиме усташей во время поражения сборной Хорватии в матче против Турции во время отборочного турнира к Евро-2024.

Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович осудил инцидент, заявив, что это сделали "люди, которые желают зла сборной Хорватии".

После допроса в суде Осиека одного болельщика приговорили к двум месяцам заключения, а семерых других – к 30-дневному тюремному сроку. Им также запретили в течение года посещать матчи национальной сборной как в Хорватии, так и за рубежом.

Суд над еще одним болельщиком продолжается, уточнили AFP в суде. Приговоры также могут быть обжалованы.

Руководящие футбольные органы и ранее штрафовали Хорватию за поведение болельщиков и использование ими символики усташей и нацистских приветствий.

К примеру, УЕФА наложила на Хорватскую федерацию футбола 10 тысяч евро штрафа после того, как болельщики вывесили флаг усташей во время отборочного матча чемпионата Европы против Латвии в сентябре.

В прошлом месяце хорватская полиция задержала девять футбольных болельщиков, которых разыскивают по европейскому ордеру на арест из-за причастности к насилию со смертельным исходом в Греции.