У Дуди відповіли лідеру опозиції Польщі, коли почнеться формування уряду
Голова канцелярії президента Польщі Павел Шрот відкинув заклики лідера опозиційного блоку "Громадянська коаліція" Дональда Туска якнайшвидше почати формування уряду після парламентських виборів 15 жовтня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.
За словами Шрота, у польського президента Анджея Дуди, згідно з конституцією, ще є час на формування нового уряду, оскільки термін повноважень чинного Сейму завершується 14 листопада.
"Традиція говорить про те, що призначає парламентська більшість, але ми ще маємо дочекатися цієї парламентської більшості. Чи є парламентська більшість, чи ні – це буде видно в залі парламенту. А поки що ми вже бачимо перші суперечки між тими опозиційними партіями, які брали участь у виборах", – прокоментував він.
Голова канцелярії Дуди додав, що, на його думку, президент не повинен робити нічого з "надмірним поспіхом", й запевнив, що всі конституційні процедури будуть дотримані.
Конституція Польщі передбачає три варіанти формування уряду після виборів. Найшвидший із них – скликання президентом одноденного засідання парламенту протягом 30 днів після виборів, під час якого чинний прем’єр подає у відставку, а нового президент призначає за поданням парламентської більшості.
Другий варіант: якщо більшість у польському Сеймі не має кандидатури прем’єра, їх можуть пропонувати групи зі щонайменше 46 депутатів, далі одного з них затверджують простою більшістю голосів. На це у Сейму є 14 днів. Якщо ж і в цьому випадку не був визначений голова уряду, його призначає сам президент, і той має за 14 днів отримати вотум довіри Сейму. Інакше на країну чекають дострокові вибори.
Нагадаємо, національна виборча комісія Польщі опрацювала результати голосування на парламентських виборах 15 жовтня з усіх виборчих округів.
За цими результатами, до парламенту проходять п’ять політсил і блоків: керівна партія "Право і справедливість" з результатом 35,38%, ключовий опозиційний блок "Громадянська коаліція" з 30,70%, "Третій шлях" з 14,40%, "Лівиця" з 8,61% та крайня права "Конфедерація" з 7,16%.
З такими результатами виборів, попри формальну перемогу партії "Право і справедливість", яка керувала країною останні вісім років, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" отримують шанс сформувати уряд.
Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Польща голосує за зміну влади: що це означає і як зміняться відносини з Україною.