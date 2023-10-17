У Дуды ответили лидеру оппозиции Польши, когда начнется формирование правительства

Глава канцелярии президента Польши Павел Шрот отверг призывы лидера оппозиционного блока "Гражданская коалиция" Дональда Туска как можно быстрее начать формирование правительства после парламентских выборов 15 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

По словам Шрота, у польского президента Анджея Дуды, согласно конституции, еще есть время на формирование нового правительства, поскольку срок полномочий действующего Сейма завершается 14 ноября.

"Традиция говорит о том, что назначает парламентское большинство, но мы еще должны дождаться этого парламентского большинства. Есть ли парламентское большинство или нет – это будет видно в зале парламента. А пока мы уже видим первые споры между теми оппозиционными партиями, которые участвовали в выборах", – прокомментировал он.

Глава канцелярии Дуды добавил, что, по его мнению, президент не должен делать ничего с "чрезмерной поспешностью", и заверил, что все конституционные процедуры будут соблюдены.

Конституция Польши предусматривает три варианта формирования правительства после выборов. Самый быстрый из них – созыв президентом однодневного заседания парламента в течение 30 дней после выборов, во время которого действующий премьер подает в отставку, а нового президент назначает по представлению парламентского большинства.

Второй вариант: если большинство в польском Сейме не имеет кандидатуры премьера, их могут предлагать группы из не менее 46 депутатов, далее одного из них утверждают простым большинством голосов. На это у Сейма есть 14 дней. Если же и в этом случае не был определен глава правительства, его назначает сам президент, и тот должен за 14 дней получить вотум доверия Сейма. Иначе страну ждут досрочные выборы.

Напомним, национальная избирательная комиссия Польши обработала результаты голосования на парламентских выборах 15 октября со всех избирательных округов.

По этим результатам, в парламент проходят пять политсил и блоков: правящая партия "Право и справедливость" с результатом 35,38%, ключевой оппозиционный блок "Гражданская коалиция" с 30,70%, "Третий путь" с 14,40%, "Левица" с 8,61% и крайне правая "Конфедерация" с 7,16%.

С такими результатами выборов, несмотря на формальную победу партии "Право и справедливость", которая руководила страной последние восемь лет, "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" получают шанс сформировать правительство.

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Польша голосует за смену власти: что это значит и как изменятся отношения с Украиной.