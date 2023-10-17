Єврокомісія скерувала 50 млн євро на підтримку енергосистеми України

Європейська комісія вже надала понад 50 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України, створеного для підтримки української енергосистеми на тлі обстрілів Росією критичної інфраструктури.

Про це за підсумками засідання Ради Європейського Союзу з енергетичних питань заявила профільна єврокомісарка Кадрі Сімсон, повідомляє "Європейська правда".

Говорячи про підтримку України з боку ЄС, вона згадала про зустріч європейських міністрів із українським представником Германом Галущенком, під час якої вона "висловила непохитну підтримку з боку Єврокомісії напередодні ще однієї дуже важкої зими для українців".

"Комісія вже виділила понад 50 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України, і я закликав держави-члени продовжувати робити свої пожертви", – зазначила Сімсон.

Вона додала, що Євросоюз зробить усе можливе, щоб і цієї зими "наслідки будь-яких російських атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру України були зведені до мінімуму".

Нагадаємо, на тіл постійних обстрілів української енергетичної інфраструктури Росією минулого року Європейська комісія спільно з Енергетичним співтовариством ЄС (ENTSO-E) створила Фонд енергетичної підтримки України.

У ЄС вважають, що Україну цієї зими можуть очікувати нові відключення електроенергії на тлі безперервних російських ракетних і безпілотних атак, що зробили її енергетичну систему більш вразливою, ніж рік тому.