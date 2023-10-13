"Укренерго" отримає 76 млн євро від Німеччини на захист інфраструктури і будівництво нових ліній

Уряд Німеччини через німецький банк розвитку KfW виділив грант на 76 млн євро для НЕК "Укренерго", щоб профінансувати будівництво інженерного захисту підстанцій, встановлення нового високовольтного обладнання та модернізацію мережі на кордоні з Європою.

Про підписання відповідної угоди 13 жовтня повідомили в "Укренерго", пише "Європейська правда".

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, грантові кошти будуть спрямовані на укріплення захисту об’єктів енергетичної інфраструктури, їхнє відновлення та модернізацію, а також на будівництво нових повітряних ліній.

"Ці заходи допоможуть покращити надійність енергоживлення споживачів. Також надане фінансування допоможе "Укренерго" у подальшій розбудові взаємозв’язків енергосистем України і Молдови з енергосистемою континентальної Європи", – заявив Кудрицький.

Фінансування за грантовою угодою між KfW та Укренерго підтримає здатність України успішно пройти цей та наступні зимові сезони через сприяння швидкій відбудові та створенню захисних споруд на підстанціях, зазначив посол Німеччини Мартін Єгер.

Він додав, що виділений днями другий зимовий пакет військової допомоги від Німеччини, який включає ППО PATRIOT, IRIS-T і Gepard, допоможе захистити критично важливу інфраструктуру.

Загалом, "Укренерго" залучило понад 220 мільйонів євро кредитних і грантових коштів KfW для відновлення та реконструкції підстанцій.

Окрім цього, німецькі оператори системи передачі Amprion, TenneT, TrasnetBW та 50 Hertz надали більше сотні одиниць обладнання, необхідного для ремонту магістральних електромереж та підстанцій "Укренерго".

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні у форматі "Рамштайн" цього тижня заявив, що цієї зими Росія намагатиметься повторити свої тактики зі знищення української інфраструктури.