Міністерка культури Німеччини – проти культурного "бойкоту всього російського"

Міністерка культури Німеччини Клаудія Рот виступила проти бойкоту російської культури у світлі війни Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Німецька посадовиця заявила на Франкфуртському книжковому ярмарку, що не вірить у "культурний бойкот всього російського".

"Російська мова не є власністю Путіна", – підкреслила вона.

За її словами, існує "інша Росія" у вигляді правозахисників, письменників, дисидентів, молодого покоління, а також членів ЛГБТ-руху та екологічного руху, які зазнають масових переслідувань.

Культурний бойкот "вдарить саме по цих критичних голосах проти Путіна", сказала Рот.

На її думку, важливо зробити так, щоб ці голоси були почуті, і "обережно підтримувати їх у Росії, щоб не наражати на ще більшу небезпеку".

Нагадаємо, у вересні Клаудія Рот потрапила під критику з боку зірок світового кіно через її ставлення до художнього керівництва Берлінського кінофестивалю.

Раніше Берлінська державна опера не дослухалась до закликів українців та посольства України і відмовилась виключати з постановки "Макбет" російську оперну співачку Анну Нетребко.