Министерство культуры Германии – против культурного "бойкота всего русского"

Министр культуры Германии Клаудия Рот выступила против бойкота российской культуры в свете войны России против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Немецкая чиновница заявила на Франкфуртской книжной ярмарке, что не верит в "культурный бойкот всего российского".

"Русский язык не является собственностью Путина", – подчеркнула она.

По ее словам, существует "другая Россия" в виде правозащитников, писателей, диссидентов, молодого поколения, а также членов ЛГБТ-движения и экологического движения, которые подвергаются массовым преследованиям.

Культурный бойкот "ударит именно по этим критическим голосам против Путина", сказала Рот.

По ее мнению, важно сделать так, чтобы эти голоса были услышаны, и "осторожно поддерживать их в России, чтобы не подвергать еще большей опасности".

Напомним, в сентябре Клаудия Рот попала под критику со стороны звезд мирового кино из-за ее отношения к художественному руководству Берлинского кинофестиваля.

Ранее Берлинская государственная опера не прислушалась к призывам украинцев и посольства Украины и отказалась исключать из постановки "Макбет" российскую оперную певицу Анну Нетребко.