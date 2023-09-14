Берлінська опера відмовилася зняти з постановки росіянку Нетребко попри протест України

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв повідомив, що Берлінська державна опера не дослухалась до закликів українців та посольства України і відмовилась виключати з постановки "Макбет" російську оперну співачку Анну Нетребко.

Про це Макеєв розповів на своїй Facebook-сторінці у четвер, пише "Європейська правда".

"На жаль, Берлінська державна опера не дослухалась до наших з вами аргументів після моїх численних розмов з її керівництвом, листів та петицій. Відмова скасувати участь Анни Нетребко в постановці "Макбет" – це відмова бачити очевидне. Це фактичне толерування жахливих воєнних злочинів Росії", – зазначив Макеєв.

За його словами, опера стала на захист Нетребко, кажучи, що вона дистанціювалася від російського режиму і засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Проте дистанціювалась пані Нетребко хіба що від власного минулого, яке "могло бути неправильно інтерпретоване", а засудити наважилась лише "війну проти України". Не вказуючи жодним словом на те, хто цю війну розпочав і хто її злочинно веде", – зауважив посол.

Він додав, що у словах Нетребко відсутнє визнання власної співвідповідальності – і "це, схоже, діагноз російського суспільства".

"Це така нам з вами знайома позиція багатьох росіян, які намагаються знайти бодай якісь виправдання та звинувачують у цій війні захід, фашистів, біолабораторії та верзуть інші нісенітниці", – додав Макеєв.

Виступ Нетребко в опері "Макбет" запланований на 15 вересня. Загалом їх має бути чотири.

Після початку російського військового вторгнення в Україну в лютому минулого року Нетребко зіткнулася з бойкотом своїх концертів на Заході. Приблизно через місяць після початку війни Нетребко публічно засудила війну і заявила, що зустрічалася з Путіним лише кілька разів за своє життя.

У Німеччині зібрали тисячі голосів під петицією із закликом скасувати виступ Нетребко у Берлінській державній опері.

Раніше повідомляли, що Нетребко не виступатиме в Муніципальному домі Праги у жовтні.

Також був скасований її виступ у листопаді в Таллінні.