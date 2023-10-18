У Польщі опозиційні партії почали коаліційні переговори

У Польщі опозиційні партії, які разом на виборах набрали достатню кількість голосів для забезпечення собі більшості у Сеймі, розпочали коаліційні переговори.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

На виборах до Сейму чинна керівна партія "Право і справедливість" отримала 194 місця, "Громадянська коаліція" – 157, "Третій шлях" – 65, "Нова Лівиця" – 26 і "Конфедерація" – 18. Одразу після виборів партійні лідери перейшли до теми формування уряду.

"Громадянська платформа" (ГП) хоче залишити за собою контроль над обороною і поліцією з огляду на війну в Україні. Політики ГП кажуть, що не відступлять і від правосуддя, щоб притягнути Збігнєва Зьобро до відповідальності. Вони також хочуть собі міністерство фінансів.

Шимон Головня, співлідер "Третього шляху, з іншого боку, говорить про те, щоб взяти на себе міністерство оборони, хоча тут його шанси незначні. Швидше він отримає Міністерство закордонних справ, яке може очолити колишня посол у Москві Катажина Пелчинська-Наленч.

"Польща 2050" (яка разом з Польською селянською партією входить до "Третього шляху") також хоче отримати міністерства діджиталізації та клімату. Тут на заваді стає Польська селянська партія, яка також прагне отримати ключове міністерство з питань клімату. Ця партія також вимагає міністерства сільського господарства та економіки.

Ліві претендують на міністерства житла, охорони здоров'я та освіти.

Напередодні голова канцелярії президента Польщі Павел Шрот відкинув заклики лідера опозиційного блоку "Громадянська коаліція" Дональда Туска якнайшвидше почати формування уряду після парламентських виборів 15 жовтня.

"Традиція говорить про те, що призначає парламентська більшість, але ми ще маємо дочекатися цієї парламентської більшості. Чи є парламентська більшість, чи ні – це буде видно в залі парламенту. А поки що ми вже бачимо перші суперечки між тими опозиційними партіями, які брали участь у виборах", – прокоментував він.

Детально на тему виборів у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Польща голосує за зміну влади: що це означає і як зміняться відносини з Україною.