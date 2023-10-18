В Польше оппозиционные партии начали коалиционные переговоры

В Польше оппозиционные партии, которые вместе на выборах набрали достаточное количество голосов для обеспечения себе большинства в Сейме, начали коалиционные переговоры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

На выборах в Сейм действующая правящая партия "Право и справедливость" получила 194 места, "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" – 65, "Новая Левица" – 26 и "Конфедерация" – 18. Сразу после выборов партийные лидеры перешли к теме формирования правительства.

"Гражданская платформа" (ГП) хочет оставить за собой контроль над обороной и полицией ввиду войны в Украине. Политики ГП говорят, что не отступят и от правосудия, чтобы привлечь Збигнева Зебро к ответственности. Они также хотят себе министерство финансов.

Шимон Головня, солидер "Третьего пути, с другой стороны, говорит о том, чтобы взять на себя министерство обороны, хотя здесь его шансы незначительны. Скорее он получит Министерство иностранных дел, которое может возглавить бывшая посол в Москве Катажина Пелчинская-Наленч.

"Польша 2050" (которая вместе с Польской крестьянской партией входит в "Третий путь") также хочет получить министерства диджитализации и климата. Здесь на пути становится Польская крестьянская партия, которая также стремится получить ключевое министерство по вопросам климата. Эта партия также требует министерства сельского хозяйства и экономики.

Левые претендуют на министерства жилья, здравоохранения и образования.

Накануне глава канцелярии президента Польши Павел Шрот отверг призывы лидера оппозиционного блока "Гражданская коалиция" Дональда Туска как можно быстрее начать формирование правительства после парламентских выборов 15 октября.

"Традиция говорит о том, что назначает парламентское большинство, но мы еще должны дождаться этого парламентского большинства. Есть ли парламентское большинство или нет – это будет видно в зале парламента. А пока мы уже видим первые споры между теми оппозиционными партиями, которые участвовали в выборах", – прокомментировал он.

Подробно на тему выборов в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Польша голосует за смену власти: что это значит и как изменятся отношения с Украиной..