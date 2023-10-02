У Києві починається зустріч Ради ЄС: вперше в історії Євросоюзу за його межами

У Києві починається зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, яка зазвичай проходить у Брюсселі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про наміри провести наступну зустріч європейських глав МЗС у Києві було відомо заздалегідь. Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель зазначав також, що одним із пунктів зустрічі міністрів будуть майбутні безпекові зобов'язання перед Україною в контексті загарбницької війни РФ проти неї.

"Сьогодні я збираю міністрів закордонних справ ЄС у Києві, що стане першою в історії зустріччю усіх 27 країн-членів за межами ЄС. Тому що майбутнє України – у Євросоюзі", – написав Боррель вранці 2 жовтня.

Як випливає з графіку коментарів для преси, що є у розпорядженні "Європейської правди", майже всі міністри прибули до Києва для цієї зустрічі особисто.

Так, на рівні глав МЗС будуть представлені Іспанія, Бельгія, Данія, Кіпр, Ірландія, Литва, Греція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Словаччина, Мальта, Естонія, Болгарія, Австрія, Румунія, Фінляндія, Хорватія, Німеччина, Португалія, Словенія, Франція, Чехія, Швеція.

Польща буде представлена заступником міністра Войцехом Гервелем, Латвія – держсекретарем Андрісом Пелльсом, Угорщина – заступником держсекретаря Жолтом Бунфордом.

"Я поклав на стіл кілька пропозицій, які міністри продовжать обговорювати, а також в рамках підготовки зустрічі, яка відбудеться в Києві в найближчі тижні", – повідомив Боррель.

Жозеп Боррель, як відомо, перебуває в Україні вже кілька днів. Він почав поїздку з неанонсованого візиту до Одеси, а наступного дня брав участь у заходах до Дня захисників і захисниць України.

Нагадаємо, що в лютому цього року паралельно із самітом Україна-ЄС у Києві відбулось перше в історії спільне виїзне засідання європейських комісарів та українського уряду.