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Боррель після Одеси приїхав до Києва і вшанував пам'ять загиблих українських захисників

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Неділя, 1 жовтня 2023, 14:26

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після відвідання Одеси приїхав до Києва.

Про це він повідомив у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Під час візиту Боррель зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою.

Усі разом вони вшанували пам’ять українських захисників, які загинули у розв’язаній Росією війні.

Українці 1 жовтня о 9 годині ранку вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників та захисниць, а також дякують Силам оборони та усім, хто захищає державу від російської агресії.

Нагадаємо, напередодні Боррель прибув до Одеси з неоголошеним візитом. Він відвідав Спасо-Преображенський собор, який постраждав унаслідок ракетного удару окупаційних військ РФ.

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Боррель Війна з РФ