Боррель після Одеси приїхав до Києва і вшанував пам'ять загиблих українських захисників

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після відвідання Одеси приїхав до Києва.

Про це він повідомив у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Під час візиту Боррель зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою.

Humbled to be in Kyiv to participate with President @ZelenskyyUa and Minister @DmytroKuleba in honouring the memory of the fallen defenders & express support to those who are currently defending Ukraine from Russia’s unjustified aggression and fight for our common values. pic.twitter.com/MdJbh4PwO4