Боррель після Одеси приїхав до Києва і вшанував пам'ять загиблих українських захисників

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після відвідання Одеси приїхав до Києва.

Про це він повідомив у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Під час візиту Боррель зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою.

Humbled to be in Kyiv to participate with President @ZelenskyyUa and Minister @DmytroKuleba in honouring the memory of the fallen defenders & express support to those who are currently defending Ukraine from Russia’s unjustified aggression and fight for our common values. pic.twitter.com/MdJbh4PwO4 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023

Усі разом вони вшанували пам’ять українських захисників, які загинули у розв’язаній Росією війні.

Українці 1 жовтня о 9 годині ранку вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників та захисниць, а також дякують Силам оборони та усім, хто захищає державу від російської агресії.

Нагадаємо, напередодні Боррель прибув до Одеси з неоголошеним візитом. Він відвідав Спасо-Преображенський собор, який постраждав унаслідок ракетного удару окупаційних військ РФ.