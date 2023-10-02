Прем'єр Фінляндії: Росія може стати агресивною і непередбачуваною

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що наразі від Росії для його країни не надходить безпосередня загроза, але РФ залишається непередбачуваною і може стати агресивною.

Про це Орпо сказав у радіо-програмі "Година з прем'єр-міністром", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

"Треба бути готовим до того, що Росія може стати агресивною і непередбачуваною", – заявив глава фінського уряду.

Він запевнив, що Фінляндія продовжить підтримувати Україну до перемоги.

За його словами, такої ж позиції дотримується Європа і Захід, незважаючи на деякі "ознаки втоми".

"Війна в Україні триває вже два роки. Підтримка України з боку фінів за цей час не впала. Цей показник один із найвищих у Європі", – зазначив Орпо.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що фінський уряд ухвалив рішення призначити в Міністерстві закордонних справ спеціальну людину, яка координуватиме участь країни у відновленні України.

Орпо перебував з візитом в Україні 23 серпня, коли анонсував новий пакет допомоги Україні – 18-ий за рахунком.