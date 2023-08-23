Прем’єр Фінляндії анонсував новий пакет допомоги Україні
Фінляндія найближчим часом затвердить новий, вже 18-й, пакет допомоги Україні.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві 23 серпня.
Орпо нагадав, що за час війни Фінляндія надала Україні 17 пакетів допомоги. За його словами, 18-й пакет допомоги надійде дуже скоро. Уряд має затвердити його наприкінці тижня.
За словами Орпо, цей пакет є таким же за обсягом, що й попередні. Він зазначив, що Фінляндія є одним з найбільших донорів України з урахуванням розміру країни.
"Там є речі, які дійсно необхідні: важке озброєння та боєприпаси", – прокоментував Орпо вміст пакета допомоги.
Зеленський подякував Фінляндії за вже надану допомогу і сказав, що новий пакет допомоги буде дійсно необхідним.
Орпо також порівняв нинішню війну проти України із зимовою війною Фінляндії.
"Фінляндія воювала, так само як зараз воює Україна", – зазначив фінський прем’єр.
Як повідомлялося, у середу прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо прибув з першим на посаді візитом до України.
Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо розповів, що російська пропаганда, спрямована проти його країни, посилюється.