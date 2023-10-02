Премьер Финляндии: Россия может стать агрессивной и непредсказуемой

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что сейчас от России для его страны не поступает непосредственная угроза, но РФ остается непредсказуемой и может стать агрессивной.

Об этом Орпо сказал в радио-программе "Час с премьер-министром", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

"Надо быть готовым к тому, что Россия может стать агрессивной и непредсказуемой", – заявил глава финского правительства.

Он заверил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину до победы.

По его словам, такой же позиции придерживается Европа и Запад, несмотря на некоторые "признаки усталости".

"Война в Украине продолжается уже два года. Поддержка Украины со стороны финнов за это время не упала. Этот показатель один из самых высоких в Европе", – отметил Орпо.

Напомним, в августе стало известно, что финское правительство приняло решение назначить в Министерстве иностранных дел специального человека, который будет координировать участие страны в восстановлении Украины.

Орпо находился с визитом в Украине 23 августа, когда анонсировал новый пакет помощи Украине – 18-ый по счету.