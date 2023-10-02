Нідерланди призупинили видобуток газу на найбільшому родовищі Європи

Нідерланди в неділю зупинили видобуток газу на найбільшому в Європі газовому родовищі Гронінген через сейсмологічну небезпеку попри глобальні енергетичні проблеми, спричинені війною Росії в Україні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

На випадок суворої зими влада Нідерландів залишає 11 свердловин Гронінгена відкритими ще на рік, перш ніж родовище закриється назавжди.

Хоча видобуток газу з Гронінгена був майже зведений до нуля за останні кілька років, уряд продовжував його експлуатацію через глобальну енергетичну невизначеність, спричинену насамперед повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Нідерландці, які живуть на території Гронінгена, вже понад два десятиліття скаржаться на те, що їх тероризують землетруси, безпосередньо пов'язані з буровими роботами.

Досі мешканці Гронінгена лише отримували незначні компенсації через збитки від землетрусів, але через надмірну бюрократизацію процесу "вони опинилися в глухому куті", заявили раніше в парламенті Нідерландів.

П'ять років тому Нідерланди вперше заявили, що закриють родовище до 2030 року через дедалі сильніші землетруси, які пошкоджують будинки і травмують місцевих жителів, а минулого року це підтвердив прем'єр-міністр Марк Рютте.