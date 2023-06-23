Найбільше в Європі родовище газу закриється восени через шкоду для місцевих жителів

Влада Нідерландів вирішила припинити видобуток газу на найбільшому в Європі родовищі Гронінген із 1 жовтня 2024 року через сейсмологічну небезпеку попри глобальні енергетичні проблеми, спричинені війною Росії в Україні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Міністр видобувної промисловості Нідерландів Ганс Вілбріф назвав рішення закрити Гронінген "важливим моментом після десятиліть видобутку газу".

"Проблеми жителів Гронінгена ще не вирішені, і, на жаль, землетруси триватимуть ще багато років, але джерело всіх страждань буде закрите з жовтня", – підкреслив він.

Уряд Нідерландів уточнив, що "у зв'язку з нестабільною міжнародною ситуацією" газ із родовища в Гронінгені можна буде видобувати ще один рік "у дуже виняткових ситуаціях", наприклад дуже сильних морозів або дефіциту газу.

Але останні 11 свердловин будуть "остаточно закриті" до 1 жовтня 2024 року.

Нідерландці, які живуть на території Гронінгена – родовища, відкритого в 1965 році, – вже понад два десятиліття скаржаться на те, що їх тероризують землетруси, безпосередньо пов'язані з буровими роботами.

Досі мешканці Гронінгена лише отримували незначні компенсації через збитки від землетрусів, але через надмірну бюрократизацію процесу "вони опинилися в глухому куті", заявили раніше в парламенті Нідерландів.

П'ять років тому Нідерланди вперше заявили, що закриють родовище до 2030 року через дедалі сильніші землетруси, які пошкоджують будинки і травмують місцевих жителів, а минулого року його підтвердив прем'єр-міністр Марк Рютте.