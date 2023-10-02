Нидерланды приостановили добычу газа на крупнейшем месторождении Европы

Нидерланды в воскресенье остановили добычу газа на крупнейшем в Европе газовом месторождении Гронинген из-за сейсмологической опасности несмотря на глобальные энергетические проблемы, вызванные войной России в Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

На случай суровой зимы власти Нидерландов оставляют 11 скважин Гронингена открытыми еще на год, прежде чем месторождение закроется навсегда.

Хотя добыча газа из Гронингена была почти сведена к нулю за последние несколько лет, правительство продолжало его эксплуатацию из-за глобальной энергетической неопределенности, вызванной прежде всего полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Нидерландцы, живущие на территории Гронингена, уже более двух десятилетий жалуются на то, что их терроризируют землетрясения, непосредственно связанные с буровыми работами.

До сих пор жители Гронингена лишь получали незначительные компенсации за ущерб от землетрясений, но из-за чрезмерной бюрократизации процесса "они оказались в тупике", заявили ранее в парламенте Нидерландов.

Пять лет назад Нидерланды впервые заявили, что закроют месторождение до 2030 года из-за все более сильных землетрясений, которые повреждают дома и травмируют местных жителей, а в прошлом году это подтвердил премьер-министр Марк Рютте.