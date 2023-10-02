Кулеба: Не можна допустити, щоб реформа ЄС використовувалась для гальмування розширення
Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив на тому, що реформа ЄС не повинна використовуватися для гальмування набуття членства новими країнами.
Про це Кулеба сказав на пресконференції в Києві за підсумками неформального засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, відповідаючи на запитання "Європейської правди".
Міністр заявив, що, на його думку, в ЄС є "усвідомлення, що його реформа не може бути нескінченною".
"Наш сигнал Європейському Союзу, який ми доводимо на всіх рівнях, полягає в тому, що за жодних обставин не можна допустити ситуації, щоб реформа Європейського Союзу використовувалась як інструмент гальмування набуття членства в ЄС і Україною, й іншими країнами-кандидатами", – сказав Кулеба.
За його словами, Україна відчує, якщо реформа ЄС почне використовуватися як виправдання для гальмування інтеграції.
"Наразі ми цього не відчуваємо", – зазначив він.
Кулеба також заперечив ведення дискусій між Україною та ЄС стосовно часткового чи будь-якого іншого неповного членства.
Раніше ЗМІ повідомили, що Франція та Німеччина наполягають на альтернативному варіанті повного членства в ЄС, який базується на чотирьох різних концентричних колах членства. Це могло б стати основою для поступової інтеграції.
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