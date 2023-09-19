Експерти підготували реформу ЄС, аби пристосувати його до розширення
Дванадцять експертів на прохання Франції та Німеччини, які вважаються найвпливовішими членами Євросоюзу, запропонували план структурної реформи об’єднання, аби воно було готове до прийняття нових держав у майбутньому.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Politico, в розпорядженні якого опинились напрацювання експертів.
Ключова пропозиція експертів, план яких підтримують Париж і Берлін, полягає у закріпленні "Європи чотирьох швидкостей", тобто поділі європейських держав на чотири групи залежно від рівня й бажання інтеграції.
Йдеться про "внутрішнє коло" держав-членів ЄС із найбільшим рівнем інтеграції; далі йдуть усі члени Євросоюзу; на третьому рівні – асоційовані члени об’єднання; а четвертий рівень становлять учасники Європейської політичної спільноти, ініційованої Францією минулого року.
Експерти пропонують також радикальні реформи для оптимізації структури ЄС, зокрема скорочення кількості єврокомісарів і членів Європарламенту, а також скасування права національного вето.
Їхнє дослідження також аналізує кілька варіантів того, як налагодити процеси ухвалення рішень у ЄС після розширення, зокрема бюджетні питання й перехід до голосування більшістю замість одностайності в Європейській раді.
У доповіді також пропонується перерозподілити більшу кількість голосів у Раді ЄС на користь менших держав-членів, щоб збалансувати втрату права національного вето.
Нагадаємо, що питання реформи Євросоюзу активно обговорюється на тлі підготовки до його розширення за рахунок держав Східної Європи та Західних Балкан.
Раніше європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї підтримав запропонований президентом Євроради Шарлем Мішелем графік прийому країн-кандидатів до ЄС до 2030 року.