Кулеба: Нельзя допустить, чтобы реформа ЕС использовалась для торможения расширения

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что реформа ЕС не должна использоваться для торможения обретения членства новыми странами.

Об этом Кулеба сказал на пресс-конференции в Киеве по итогам неформального заседания министров иностранных дел стран Евросоюза, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Министр заявил, что, по его мнению, в ЕС есть "осознание, что его реформа не может быть бесконечной".

"Наш сигнал Европейскому Союзу, который мы доказываем на всех уровнях, заключается в том, что ни при каких обстоятельствах нельзя допустить ситуации, чтобы реформа Европейского Союза использовалась как инструмент торможения приобретения членства в ЕС и Украиной, и другими странами-кандидатами", – сказал Кулеба.

По его словам, Украина почувствует, если реформа ЕС начнет использоваться как оправдание для торможения интеграции.

"Сейчас мы этого не чувствуем", – отметил он.

Дмитрий Кулеба также отрицает ведение дискуссий между Украиной и ЕС относительно частичного или любого другого неполного членства.

Ранее СМИ сообщили, что Франция и Германия настаивают на альтернативном варианте полного членства в ЕС, который базируется на четырех различных концентрических кругах членства. Это могло бы стать основой для постепенной интеграции.

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