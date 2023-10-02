Зеленський: Сім держав ЄС ще не приєднались до "гарантій безпеки" для України

Президент Володимир Зеленський закликав сім держав-членів Європейського Союзу, які ще не приєднались до декларації про так звані гарантії безпеки для України, зробити цей крок.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський сказав під час виступу перед міністрами закордонних справ держав ЄС у понеділок у Києві, який цитує пресслужба Офісу президента.

Зеленський нагадав, що так звані гарантії безпеки, про які вперше оголосили на саміті НАТО в липні держави "Групи семи", повинні діяти до вступу України до Північноатлантичного Альянсу.

"Вже 20 держав Євросоюзу приєдналися до декларації щодо гарантій, і буде сильним кроком, коли приєднаються й інші сім держав європейської спільноти. Кожен такий крок для приєднання – це чіткий сигнал Росії, що миру та стабільності немає альтернативи", – вважає голова держави.

Він також висловив очікування, що до кінця року Київ укладе перші двосторонні угоди з партнерами щодо "гарантій".

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Наразі близько 30 країн приєдналися до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України.

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