Зеленский: Семь государств ЕС еще не присоединились к "гарантиям безопасности" для Украины

Президент Владимир Зеленский призвал семь государств-членов Европейского Союза, которые еще не присоединились к декларации о так называемых гарантиях безопасности для Украины, сделать этот шаг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сказал во время выступления перед министрами иностранных дел государств ЕС в понедельник в Киеве, которое цитирует пресс-служба Офиса президента.

Зеленский напомнил, что так называемые гарантии безопасности, о которых впервые объявили на саммите НАТО в июле государства "Группы семи", должны действовать до вступления Украины в Североатлантический Альянс.

"Уже 20 государств Евросоюза присоединились к декларации по гарантиям, и будет сильным шагом, когда присоединятся и другие семь государств европейского сообщества. Каждый такой шаг для присоединения – это четкий сигнал России, что миру и стабильности нет альтернативы", – считает глава государства.

Он также выразил ожидания, что до конца года Киев заключит первые двусторонние соглашения с партнерами по "гарантиям".

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, конкретные же двусторонние договоры будут подписаны позже.

Сейчас около 30 стран присоединились к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины.

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