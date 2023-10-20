Укр Рус Eng

ЗМІ: У ЄС починають узгоджувати деталі 12-го пакета санкцій проти Росії

П'ятниця, 20 жовтня 2023, 11:05

Між Єврокомісією і країнами ЄС невдовзі почнуться консультації щодо деталей 12-го пакета санкцій проти Росії, цей процес завершиться у листопаді-грудні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив редактор "Радіо Свобода", який висвітлює європейську тематику, Рікард Джозвяк.

У своєму Twitter (Х) Джозвяк розповів, що консультації між Єврокомісією і послами країн ЄС мають початися цими вихідними. 

Домовленості розраховують досягнути у листопаді, але більш ймовірно, що це станеться у грудні. 

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба раніше висловив побажання, щоби цей пакет включив заходи проти обходу існуючих санкцій, а також нові санкції проти російського оборонпрому. 

За інформацією ЗМІ, у проєкті можуть бути анонсовані раніше обмеження на торгівлю російськими алмазами, які планують запровадити держави "Групи семи", і нові кроки для боротьби з обходом санкцій через треті країни. 

Деякі країни ЄС пропонують посилити санкції проти російського скрапленого газу та ІТ-послуг, а також накласти обмеження на ядерний сектор РФ.

Також припускають, що ЄС спробує схвалити пропозицію використовувати прибутки, отримані від заморожених активів Центрального банку Росії, для допомоги у відбудові України.

Читайте також на цю тему: Діаманти не назавжди: чи піде ЄС на заборону російського коштовного каміння

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
санкції Війна з РФ Росія