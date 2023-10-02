Кулеба вказав на два напрямки, на яких має бути сфокусований 12-й пакет санкцій ЄС

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав ЄС почати предметну роботу над 12-м пакетом санкцій ЄС проти Росії і вказав на два основні фокуси нового пакета.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час пресконференції з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем у Києві.

За словами міністра, більше не може бути інших пояснень, чому не ухвалюється новий пакет санкцій, окрім того, що було літо і що велася аналітична робота щодо ефективності попередніх пакетів.

"Ми закликали ЄС розпочати предметну роботу над цим пакетом", – сказав Кулеба.

За його словами, в пакеті мають бути два ключові фокуси.

"По-перше, це заходи для боротьби з обходом вже запроваджених санкцій, а по-друге, це нові санкції, що насамперед повинні торкнутися оборонної індустрії РФ, яка виготовляє ракети, дрони, якими атакують і знищують українські міста", – заявив міністр.

Крім того, за словами Кулеби, "є всі підстави серйозно поглянути на санкції проти російської ядерної індустрії". Також, додав він, потрібно запроваджувати подальші обмеження проти російських пропагандистів.

Президент Володимир Зеленський заявив раніше, що пауза після ухвалення Євросоюзом останнього пакета санкцій проти РФ надто затягнулася, а такі паузи збільшують час російської агресії.

За даними ЗМІ, держави-члени Європейського Союзу в жовтні можуть почати обговорення нового, вже дванадцятого за рахунком, пакета санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Відомо, що в новому проєкті санкцій можуть бути анонсовані раніше обмеження на торгівлю російськими алмазами, які планують запровадити держави "Групи семи".

Пакет може бути ухвалений у першій половині жовтня або оголошений під час саміту ЄС-США, запланованого на той же місяць.