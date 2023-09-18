Bloomberg дізнався, що може увійти у 12-ий пакет санкцій ЄС проти Росії

Держави-члени Європейського Союзу в жовтні можуть почати обговорення нового, вже дванадцятого за ліком, пакета санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо агенції Bloomberg.

Співрозмовники Bloomberg кажуть, що в новому проєкті санкцій можуть бути анонсовані раніше обмеження на торгівлю російськими алмазами, які планують запровадити держави "Групи семи".

Вони також припускають, що ЄС нарешті спробує схвалити пропозицію використовувати прибутки, отримані від заморожених активів центрального банку Росії, для допомоги у відбудові України.

Крім того, деякі члени Євросоюз – передусім Польща й країни Балтії – хочуть посилити санкції проти російського скрапленого газу та ІТ-послуг, а також накласти обмеження на ядерний сектор РФ, хоча остання пропозиція не має значної підтримки серед інших держав.

Новий пакет санкцій, додають джерела Bloomberg, також міститиме подальші кроки, спрямовані на боротьбу з обходом Росією санкцій ЄС через треті країни, як-то Об'єднані Арабські Емірати і Туреччина.

За даними агенції, новий пакет санкцій може бути ухвалений у першій половині жовтня або оголошений під час саміту ЄС-США, запланованого на той же місяць, але поки без конкретної дати.

Нагадаємо, в ЄС торгівля російськими алмазами вже впала через добровільні зобов'язання. Але офіційних обмежень ЄС щодо російських алмазів ще не запроваджував, частково через опір Бельгії.

Росія є найбільшим у світі виробником алмазів. Торгівля дорогоцінним камінням є важливою галуззю та значним джерелом доходу РФ.