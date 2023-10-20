Президент Польщі обговорить кандидатуру прем'єра з усіма партіями

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що планує говорити про кандидатуру майбутнього прем'єр-міністра з усіма партіями, які пройшли до Сейму.

Про це він сказав в інтерв’ю "Tygodnika Solidarność", яке наводить RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

"Я буду розпитувати представників виборчих комітетів про потенційних кандидатів на посаду прем'єр-міністра, про плани на майбутнє, а також про економічну, енергетичну та оборонну політику" – зазначив Дуда.

Польський президент розповів, що підготував список запитань, які він планує ставити кожному.

"В основному про плани на майбутнє, про найважливіші питання, які були до цього часу з точки зору реалізації політики в Польщі. Я думаю тут про інвестиції, економічні питання, питання енергетики, оборони", – розповів він.

Дуда додав, що також планує питати про потенційних кандидатів на посаду прем'єр-міністра і "поставить сакраментальне питання, чи вважають вони, що у них є більшість, яка дозволить їм висунути свого кандидата на посаду прем'єр-міністра".

Він висловив сподівання, що консультації пройдуть спокійно, а також запевнив, що всі конституційні терміни і процедури будуть дотримані.

Наступного тижня президент Дуда зустрінеться з лідерами парламентських партій для консультацій щодо формування нового уряду.

Згідно з офіційними даними, до парламенту Польщі проходять п’ять політсил і блоків: керівна партія "Право і справедливість" з результатом 35,38%, ключовий опозиційний блок "Громадянська коаліція" з 30,70%, "Третій шлях" з 14,40%, "Лівиця" з 8,61% та крайня права "Конфедерація" з 7,16%.

З такими результатами виборів попри формальну перемогу партії "Право і справедливість", яка керувала країною останні вісім років, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" отримують шанс сформувати уряд.

Детально на тему виборів у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Польща голосує за зміну влади: що це означає і як зміняться відносини з Україною.