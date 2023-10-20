Президент Польши обсудит кандидатуру премьера со всеми партиями

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что планирует говорить о кандидатуре будущего премьер-министра со всеми партиями, которые прошли в Сейм.

Об этом он сказал в интервью "Tygodnika Solidarność", которое приводит RMF FM, сообщает "Европейская правда".

"Я буду расспрашивать представителей избирательных комитетов о потенциальных кандидатах на должность премьер-министра, о планах на будущее, а также об экономической, энергетической и оборонной политике", – отметил Дуда.

Польский президент рассказал, что подготовил список вопросов, которые он планирует задавать каждому.

"В основном о планах на будущее, о важнейших вопросах, которые были до сих пор с точки зрения реализации политики в Польше. Я думаю здесь об инвестициях, экономических вопросах, вопросах энергетики, обороны", – рассказал он.

Дуда добавил, что также планирует спрашивать о потенциальных кандидатах на должность премьер-министра и "поставит сакраментальный вопрос, считают ли они, что у них есть большинство, которое позволит им выдвинуть своего кандидата на должность премьер-министра".

Он выразил надежду, что консультации пройдут спокойно, а также заверил, что все конституционные сроки и процедуры будут соблюдены.

На следующей неделе президент Дуда встретится с лидерами парламентских партий для консультаций по формированию нового правительства.

Согласно официальным данным, в парламент Польши проходят пять политсил и блоков: правящая партия "Право и справедливость" с результатом 35,38%, ключевой оппозиционный блок "Гражданская коалиция" с 30,70%, "Третий путь" с 14,40%, "Левица" с 8,61% и крайне правая "Конфедерация" с 7,16%.

С такими результатами выборов, несмотря на формальную победу партии "Право и справедливость", которая руководила страной последние восемь лет, "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" получают шанс сформировать правительство.

Подробно на тему выборов в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Польша голосует за смену власти: что это значит и как изменятся отношения с Украиной.