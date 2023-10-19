Дуда наступного тижня обговорить з лідерами партій формування нового уряду

Президент Польщі Анджей Дуда наступного тижня зустрінеться з лідерами парламентських партій для консультацій щодо формування нового уряду.

Як пише "Європейська правда, про це заявила його канцелярія у Twitter (X).

Як йдеться в повідомленні, наступного вівторка та середи 24-25 жовтня на запрошення президента Польщі Анджея Дуди в Президентському палаці відбудуться консультації з представниками окремих виборчих комітетів.

Виборчий комітет – епізодична юридична особа, що функціонує в польській виборчій системі та висуває кандидатів і проводить виборчу кампанію від їхнього імені.

"Зустрічі відбудуться окремо з кожним з виборчих комітетів, в порядку відповідно до результатів, досягнутих цими комітетами на виборах", – зазначив Дуда.

Конституція Польщі передбачає три варіанти формування уряду після виборів. Найшвидший із них – скликання президентом одноденного засідання парламенту протягом 30 днів після виборів, під час якого чинний прем’єр подає у відставку, а нового президент призначає за поданням парламентської більшості.

Другий варіант: якщо більшість у польському Сеймі не має кандидатури прем’єра, їх можуть пропонувати групи зі щонайменше 46 депутатів, далі одного з них затверджують простою більшістю голосів. На це у Сейму є 14 днів.

Якщо ж і в цьому випадку не був визначений голова уряду, його призначає сам президент, і той має за 14 днів отримати вотум довіри Сейму. Інакше на країну чекають дострокові вибори.

Нагадаємо, Національна виборча комісія Польщі опрацювала результати голосування на парламентських виборах 15 жовтня з усіх виборчих округів.

За цими результатами, до парламенту проходять п’ять політсил і блоків: керівна партія "Право і справедливість" з результатом 35,38%, ключовий опозиційний блок "Громадянська коаліція" з 30,70%, "Третій шлях" з 14,40%, "Лівиця" з 8,61% та крайня права "Конфедерація" з 7,16%.

З такими результатами виборів, попри формальну перемогу партії "Право і справедливість", яка керувала країною останні вісім років, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" отримують шанс сформувати уряд.

Колишній прем’єр-міністр Польщі, голова ключового опозиційного блоку "Громадянська коаліція" Дональд Туск звернувся до президента Анджея Дуди із закликом ухвалити "енергійні та швидкі рішення", щоб швидко сформувати новий уряд.

Водночас голова канцелярії президента Польщі Павел Шрот відкинув заклики Туска якнайшвидше почати формування уряду після парламентських виборів.