Стала відома дата третьої зустрічі радників щодо "формули миру"

Наступна зустріч щодо української "формули миру" на рівні радників відбудеться на Мальті – 28-29 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з поосиланням на заяву мальтійського МЗС.

Зустріч 28-29 жовтня на Мальті, острівній державі Європейського Союзу в Середземному морі, буде спрямована на забезпечення "якомога ширшої міжнародної підтримки" плану президента Володимира Зеленського, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Мальти, опублікованій у п'ятницю.

Зустріч на Мальті слідує за аналогічними зустрічами в Данії в червні та Саудівській Аравії в серпні.

"Переговори на Мальті продовжать нарощувати імпульс для створення більшої та ширшої підтримки мирних зусиль на чолі з Україною до запланованого Глобального саміту миру", – заявили в мальтійському міністерстві.

Раніше про ймовірність проведення зустрічі щодо "формули миру" на Мальті наприкінці жовтня говорили джерела "ЄвроПравди".

В Офісі президента висловлювали сподівання, що в зустрічі можуть узяти участь понад 50 держав, а за її підсумками очікується схвалення планів утілення пунктів "формули".

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" України з десяти пунктів.

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